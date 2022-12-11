"المدرب خذله".. خلفان يعلق على "بكاء الحسرة" لرونالدو

2022/12/11 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الفريق، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على اللقطات التي تظهر ردة فعل اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو عقب خسارة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي، السبت، في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

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