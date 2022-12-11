سلطة الطيران المدني تصدر تعليمات بخصوص سفر القاصر

2022/12/11 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بناءً على توجيهات سلطـة الطيـران المـدني العراقـي تود إدارة مطار بغداد الدولي أن تبين لجميع الشركات الطيران العاملة بالمطار بما يخص سفر القاصرين .بضرورة تبليغ والد القاصر بعدم السفر الا بحضوره شخصياً أمام ضابط الجوازات وتقديم تعهد بعدم ممانعة من سفر القاصر أو تقديم وكالة خاصة لغرض السفر مصدقة أو حجة وصاية …

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