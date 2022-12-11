معدة للتفجير.. ضبط 24

2022/12/11 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، ضبط 24 جلكانا مفخخا في محافظة كركوك.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش عثرت على 24 جلكانا مفخخا من مخلفات داعش الإرهابي معدة للتفجير في منطقة فكة نادر ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة".واوضح، أنه "جاء ذلك خلال عملية تفتيش نفذتها قوة مشتركة من ف1 لـ61 حشد شعبي و ف1 لـ 51 جيش عراقي وفق معلومات استخبارية عن وجود كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي"، مشيرا الى أنه "وبعد تفتيش في منطقة فكة نادر تم العثور على 24 جلكانا مملؤة بمواد متفجرة تم تفجيرها بشكل آمن".

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