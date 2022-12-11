2022/12/11 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات خلال ستة أيام.

وذكر إعلام الوزارة، أن " الداخلية أعلنت حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/12/4 ولغاية 2022/12/10".

أدناه الإحصائية:

1 .واجبات مراكز الشرطة 2774

2 .القبض مطلقي العيارات النارية 39

3 .إحالة متهمين الى المحاكم 680

4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 510

5 .إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 1

6 .



دعاوى حالات العنف الاسري 715

7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 331

8 .مضاهات طبعات الأصابع 17

9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 418

10.



عدد طالبي النجدة 4959

11 .فض مشاجرات 872

12 .ضبط عجلات مطلوبة 78

13 .تبرع بالدم 19

14 .القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 11

15 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 312

16 .طبع لوحات السيارات 7412

17 .اصدار اجازات السوق 10977

18 .



اصدار سنوية السيارات 26409

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرزها طلب النجدة.. الداخلية تعلن حصيلة الواجبات الأمنية خلال ستة أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرزها طلب النجدة.. الداخلية تعلن حصيلة الواجبات الأمنية خلال ستة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).