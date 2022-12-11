2022/12/11 | 10:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OzFwx6qBkrQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكين تحاول سحب البساط من واشنطن والعراق يضع قدما في الحرير - بالمختزل - حلقة ٧٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بكين تحاول سحب البساط من واشنطن والعراق يضع قدما في الحرير - بالمختزل - حلقة ٧٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).