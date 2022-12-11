السوداني: ‏نشاطر الفرحة أشقاءنا في المغرب الشقيقة تألق منتخبها الذي كتب التاريخ بتأهله إلى المربع الذهبي

2022/12/11 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنئ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المنتخب المغربي على تأهله الى نصف نهائي مونديال قطر بعد الفوز الى البرتغال.وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر : “نشاطر الفرحة أشقاءنا في المملكة المغربية الشقيقة تألق منتخبها الذي كتب التاريخ … Readmore

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