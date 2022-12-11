مقتدى الصدر: مبروك لمنتخب المغرب التأهل الى المربع الذهبي

2022/12/11 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأهل منتخب المغرب الى نصف نهائي كأس العالم في قطر.وقال الصدر في تغريدة على تويتر : “مبروك لمنتخب المغرب التأهل الى (المربع الذهبي) أملنا بالشعب المغربي مساندة إخوته في فلسطين العروبة”.

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