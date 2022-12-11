2022/12/11 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث جون سارلين من برنامج Nightcap إلى إيمي ويب، عالمة المستقبل، حول الآثار المترتبة على “ChatGPT” وهو نموذج أولي لمحادثات الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة OpenAI، من الجيل التالي التي تعصف بعقول الجميع.

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