الإغلاق في الصين يعيد حسابات آبل.. وعقبات أمام الانتقال إلى الهند وفيتنام

2022/12/11 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت أبل، في أوائل شهر نوفمبر، وقبل أسابيع من بدء موسم التسوق في العطلات، تحذيرا قالت بموجبه إنه سيتعين على العملاء الانتظار لفترة أطول للحصول على طراز iPhone 14 Pro الجديد.

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