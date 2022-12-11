اعتقال طفلة أميركية بسبب “ما أحضرته إلى المدرسة”

2022/12/11 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، القبض على طالبة لا يتجاوز عمرها الـ12 عاما، وذلك بعد أن أحضرت “مسدسا محشوا” إلى مدرستها.وذكرت محطة “فوكس 35” التلفزيونية، أن الطفلة أحضرت معها “مسدسا محشوا”، أي به طلقات، إلى مدرسة “غرينوود ليكس” الإعدادية في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.ووصل عناصر من الشرطة إلى المدرسة بعد […]

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