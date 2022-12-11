2022/12/11 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت محكمة تحقيق نينوى ، اليوم الاحد ، القاء القبض على تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم .وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،انه “بجهود قضائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكمين محكم..



اعتقال تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم المركز الخبري الوطني.

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