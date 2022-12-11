2022/12/11 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال العضو السابق في مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات ورئيس مجلس المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات أمير البياتي أن “الجرائم الإلكترونية باتت أكثر رواجا وتكلف الملايين للاقتصاديات العالمية”.ودعا البياتي على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق في المنتدى العربي للأمن السيبراني: هجوم الكتروني كل نصف دقيقة المركز الخبري الوطني.

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