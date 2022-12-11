2022/12/11 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالاعدام بحق مجرم يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من دول الجوار الى العراق.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى انه “تم القاء القبض على المجرم في محافظة نينوى/ منطقة العبور معترفاً بجريمته بكافة ادوار التحقيق”.واضاف ان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 27 /اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

التالي

منذ 34 دقيقة

جنايات الكرخ: السجن سبع سنوات لمنتحل صفة “قاضي وطبيب ومحامي”

منذ 41 دقيقة

العراق: حصول جريمة رقمية كل 39 ثانية

منذ ساعتين

تخصيص مكافأة لمن يبلغ عن متهم اعتدى على شرطي مرور في واسط

منذ 11 ساعة

استشهاد مواطن من سكنة نينوى بعد قتله دواعش

منذ 13 ساعة

القبض على 3 من تجار المخدرات في نينوى

منذ 14 ساعة

شرطة الأنبار تعتقل شخصين بحوزتهما 3 آلاف حبة مخدرة اليوم, 20:59 أمن 12

منذ 14 ساعة

الداخلية تكمل استعداداتها لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات

منذ 17 ساعة

تفكيك عصابة لترويج المخدرات في البصرة

منذ 19 ساعة

الإعلام الأمني: قتل 6 إرهابيين بينهم انتحاريان في صلاح الدين

منذ 19 ساعة

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: مستمرون بعملياتنا ولن يحقق العدو موطئ قدم بأرضنا مجدداً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام بحق مجرم يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من دول الجوار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام بحق مجرم يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).