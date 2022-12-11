جنايات الكرخ: السجن سبع سنوات لمنتحل صفة “قاضي وطبيب ومحامي”

2022/12/11 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على احد المجرمين لانتحاله صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بحق احد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض و نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك انتحاله صفة محامي وطبيب وإنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب.وأوضح أن “المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامي تم ضبط باجات مزورة لديه فضلا عن تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي تم إرسالها إلى مدير عام احد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية”.وأضاف، أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لإحكام القرار 160/ أولا / 1 و2 لسنة 1983”.

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