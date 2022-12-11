2022/12/11 | 11:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، الاحد،...

ظهرت المقالة الاعدام لتاجر مخدرات عابر للحدود في نشاطاته أولاً على المسلة.

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