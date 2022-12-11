انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

2022/12/11 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية.

سعر البيع: 150100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 150000 دينار لكل 100 دولار

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