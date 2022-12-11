وصول جنين بلاسخارت الى كربلاء المقدسة

2022/12/11 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ممثلة الامم المتحدة بالعراق

جينين هينيس بلاسخارت الى مدينة

كربلاء

وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية فان

بلاسخارت ستتلقي عدد من المسؤولين

والمشاريع في كربلاء

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