2022/12/11 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد،

القاء القبض على تجار مخدرات اثناء

عملية الاستلام والتسليم في نينوى بناء

على قرارات قضائية مسبقة.

وذكر المجلس في بيان صحفي أنه "بجهود

قضائية وبناء على خطط وقرارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).