هل كان مالاتوس على حق ؟

2022/12/11 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

قد يكون مالاتوس على حق في فرضيته

الديموغرافية التي يربط بها ازدياد عدد

السكان بالموارد ويربط الفقر الحاصل

بنسب هذه الموارد بموجب نسب عددية

ورياضية معروفة .



واليوم ونحن نعيش في

عالم

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