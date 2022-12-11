النزاهة: ضبط إلغاء غرامات بقيمة 22,5 مليون دولار على شركة استثمارية متلكئة بالديوانية

2022/12/11 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن ضبط الأوليات الخاصة بقيام محافظة الديوانية بإلغاء الغرامات الأخيرية المفروضة على شركتين استثماريتين في المحافظة، مبينة أن مبلغ الغرامات يفوق22 مليون دولار.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الديوانية، الذي قام بأعمال التحري في ديوان محافظة الديوانية وهيئة الاستثمار فيها، كشف عن قيام المحافظة بإلغاء الغرامات الأخيرية المفروضة على شركتين استثماريتين تم منحهما إجازة استثمارية في عام 2012؛ لبناء مشروع سكني على أرض تعود ملكيتها لها".

وأضافت الدائرة أن "قيمة الغرامات المفروضة من قبل لجنة فرض الغرامات المؤلفة في هيئة الاستثمار في الديوانية التي تم إلغاؤها من قبل المحافظة تبلغ (22,472,250) مليون دولار"، لافتة إلى أن "فرض الغرامات بحق الشركتين؛ كان نتيجة تلكؤهما في تنفيذ مشروع "روابي الديوانية" السكني في عام 2016".

وأوضحت أن "المحافظة قامت بتأليف لجنتين تحقيقية وتدقيقية؛ للنظر في الطلب المقدم من قبل إحدى الشركتين إلى المحافظ بإعادة الإجازة الممنوحة لها، منوهة بأن اللجنة التحقيقية المؤلفة من قبل المحافظة طلبت إلغاء الغرامات المفروضة على الشركة، وإعادة العمل لها بملحق عقد جديد"، مشددة على أن "مجلس الإدارة في هيئة الاستثمار طلب إحالة الأوليات إلى اللجنة المؤلفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أصدرت جملة توصيات، لكنها لم تتطرق إلى موضوع إلغاء الغرامات".

وأكدت الدائرة، "تنظيم محضر ضبط أصولي بالأوليات المضبوطة، وعرضه على محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الديوانية التي قررت إجراء التحقيق؛ استنادا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".

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