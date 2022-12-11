2022/12/11 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط 40 شاحنة مخالفة للضوابط الاستيرادية عند مداخل بغداد.

وقال إعلام الهيئة، إنه "تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من قبل المدير العام الحقوقي شاكر محمود الزبيدي وبجهود مميزة من قبل تحريات كمرك المنطقة الوسطى بغلق كافة طرق و معابر التهريب و التهرب من دفع الرسوم الكمركية"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "الهيئة أعلنت عن ضبط (٤٠) شاحنة عند مداخل محافظة بغداد محملة (معمل سيراميك و صابون سائل و مواد غذائية متنوعة و اثاث منزلي و قناني فارغة و مواد مختلفة أخرى) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".

و اكدت الهيئة بحسب البيان ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 40 شاحنة مخالفة للضوابط الاستيرادية عند مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 40 شاحنة مخالفة للضوابط الاستيرادية عند مداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).