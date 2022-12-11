فيروس كورونا يضرب الرئيس الإيطالي

2022/12/11 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الفحوص أثبتت إصابته "بكوفيد-19" لكنه يشعر بأعراض قليلة منها حمى خفيفة ويواصل أداء واجباته في عزلة ذاتية.

وأضاف المكتب، في بيان، أن ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة في الأيام المقبلة لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.

وكان ماتاريلا قد تم تطعيمه سابقا ضد فيروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما.

وحضر ماتاريلا في وقت سابق، ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" في مدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

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