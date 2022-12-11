"أتذوق غبار الزجاج".. شاهد ما حدث بعد انهيار خطوط كهرباء بأمريكا

2022/12/11 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات في مقاطعة ساكرامنتو يوم السبت إن خمس سيارات كانت محاصرة بين خطوط الكهرباء التي انهارت وظلت مفعلّة.وذكرت السلطات أنه لا أحد يعاني من إصابات خطيرة.كما عملت بلدية المقاطعة على وقف تفعيل خطوط الطاقة، وتعمل حاليًا على إصلاح الخطوط في المنطقة.

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