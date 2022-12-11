قانون جرائم المعلوماتية.. قانون تكميم الأفواه في العراق

2022/12/11 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فواد الكنجي يسعى (البرلمان العراقي) إقرار مشروع قانون (جرائم المعلوماتية) الذي كتب واعد وبات جاهزا بانتظار التصويت عليه؛ علما بان هذا القانون اعد سابقا وسعى البرلمان منذ سنوات إلى إقراره...أكمل القراءة ←

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