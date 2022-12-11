عراقنا في السعودية

2022/12/11 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي نصيبُ العراق، وحده، ما يعنينا من التطورات المثيرة الأخيرة التي أطلقتها الزيارة التاريخية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة العربية السعودية، ومن مؤتمرات القمة التي حضرها...أكمل القراءة ←

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