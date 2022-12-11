العراق.. السجن لمنتحل صفة

2022/12/11 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، الأحد، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على أحد المجرمين لانتحاله صفات رسمية وتزوير بطاقات وإنشاء مواقع وهمية.

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