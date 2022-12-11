العمل: لا نمتلك إحصائية دقيقة عن عدد الأطفال العاملين في السوق حالياً

2022/12/11 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، عن إجراءات رقابية مشدد لمكافحة عمل الأطفال، فيما أشارت إلى تشكيل لجان لمتابعة هذه الظاهرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن عدد الأطفال العاملين في السوق حالياً، لكن هنالك رصداً مستمراً من قبل اللجان التفتيشية عن حالات متفرقة لعمل الأطفال"، مبيناً، أن "اللجان تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يشغلهم".

وأضاف العقابي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجان تقوم بزيارة مستمرة للأسواق والأماكن الصناعية التي تكثر فيها عمالة الأطفال وتحديد من يود الحصول على خدمات الوزارة".

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