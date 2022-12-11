العراق على موعد مع أمطار متفرقة بدءاً من الاثنين

2022/12/11 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، موضحاً عودة الامطار الى المدن العراقية بدءا من يوم غد الاثنين.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "هناك توقعات بحدوث هطول زخات مطر متفرقة ابتداءً من مساء غد الاثنين وتزداد الفرص مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء".

وأضاف أن "الأمطار متفرقة وقد تتركز شدتها في الأقسام الشمالية الشرقية في السليمانية وكركوك، فيما باقي المدن تكون زخات مطر خفيفة عشوائية بأماكن متباعدة"، مشيرا الى "أنها ستضعف في مدن الفرات الأوسط وهناك فرص لبادية الجنوب".

وتابع الزيادي أن "درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع من يوم غد الاثنين في مدن البلاد وتتحول الرياح الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

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