(بغداد اليوم) تنفرد بكشف تسعيرات فقرات مشروع تبليط ناحية الشرش شمالي البصرة

2022/12/11 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تنفرد (بغداد اليوم )، اليوم الاحد، بكشف تسعيرات فقرات مشروع تبليط شوارع وارصفة ناحية الشرش بناحية القرنة شمالي محافظة البصرة.

ويعرض فريق التحقيق في وكالة (بغداد اليوم ) وثائق توضح جداول الكميات لفقرات مشروع القرنة المتكامل الذي تشوبه شبهات فساد وعمليات هدر للمال العام.

وتبين الوثائق، اسعار فقرات المشروع التي توصف بالتسعيرات المشبوهة التي وضعتها شركة خطيب وعلمي الاستشارية اللبنانية الجنسية.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، عن تهرب شركة خطيب وعلمي الاستشارية اللبنانية من دفع اموال الضمان الاجتماعي لدائرة حكومية بعد استقطاعها من موظفيها.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "شركة خطيب وعلمي اللبنانية ترتكب مخالفة فادحة وتخالف قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال تهربها من قانون الضمان الاجتماعي"، مبيناً ان "نسبة 17 % من قيمة رواتب موظفيها ينبغي ان تدفع للضمان الاجتماعي لكن الشركة التي تعمل في البصرة منذ 3 اعوام لم تدفع ديناراً واحداً للدائرة ".

وأوضح ان "شركة خطيب وعلمي يجب ان تدفع شهرياً للضمان الاجتماعي اكثر من 750 مليون دينار وسنوياً ينبغي ان تدفع ثمانية مليارات دينار لكنها لم تدفع فلساً واحداً"، داعياً "دائرة الضمان الاجتماعي للتحرك واخذ دورها الحقيقي واقتطاع الاموال التي بذمة خطيب وعلمي".

وكان فريق التقصي في وكالة (بغداد اليوم) وبشكل حصري قد حصل على وثائق في وقت سابق تفيد بتورط الشركة المذكورة بقضايا تلاعب بأسعار فقرة أنابيب (الجي ار بي) في مشاريع المجاري في البصرة.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) ان "شركة خطيب وعلمي اللبنانية قد وضعت اسعاراً وصفها مبالغ بها".

وبين أن "سعر المتر الواحد لأنبوب الجي اربي قطر 2600 يبلغ 1200 دولار امريكي في حين ان سعر المتر في إيران هو 200 دولار فقط".

وكشف المصدر ان "الشركات في البصرة تستخدم انابيب الجي ار بي ذات الصناعة الإيرانية في اعمال البنى التحتية".

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