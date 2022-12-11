خلال زيارته لمديرية الأحوال المدنية.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات

2022/12/11 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، عدة توجيهات، وذلك خلال زيارته لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

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