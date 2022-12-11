مصرع وإصابة 19 شخصاً بحوادث سير في ثلاث محافظات

2022/12/11 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، مصرع وإصابة 19 شخصاً بحوادث سير مرورية في ثلاث محافظات.

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