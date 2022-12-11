بالصور.. محافظ كربلاء يستقبل بلاسخارت

2022/12/11 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ كربلاء نصيف الخطابي،

الاحد، ممثلة الامم المتحدة بالعراق

جينين بلاسخارت والوفد الاممي المرافق

لها في مبنى المحافظة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، أن محافظ

كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي

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