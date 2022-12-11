بلاسخارت تصل كربلاء المقدسة (فيديو)

2022/12/11 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ممثلة الامم المتحدة بالعراق

جينين هينيس بلاسخارت، الاحد، الى

مدينة كربلاء المقدسة.

وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية فان

بلاسخارت ستتلقي عدد من المسؤولين

وتزور عدد من المشاريع في كربلاء

المقدسة.

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