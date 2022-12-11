جنايات الكرخ تصدر حكماً بالسجن 7 سنوات على منتحل 3 صفات في نفس الوقت

2022/12/11 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، يوم الأحد، حكماً بالاعدام بحق مجرم يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من دول الجوار الى العراق.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه “تم القاء القبض على المجرم … Readmore

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