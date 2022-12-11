2022/12/11 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، اليوم الاحد، جملة توجيهات لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ، وشدد على إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جملة توجيهات من الشمري لمديرية الاحوال المدنية والجوازات المركز الخبري الوطني.

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