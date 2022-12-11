2022/12/11 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الجزر الثلاث أبو موسى، وطنب الصغرى، وطنب الكبرى، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.وقال عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في “تويتر”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران ترد على بيان القمة الخليجية الصينية المركز الخبري الوطني.

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