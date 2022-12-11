القبض على تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم في نينوى

2022/12/11 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن القاء القبض على تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم، بناء على قرارات قضائية مسبقة من محكمة تحقيق نينوى.وذكر بيان للمجلس ، تلقته ايرث نيوز، انه “بجهود قضائية وبناء على خطط وقرارات قضائية مسبقة، تم تكليف فريق عمل من قبل ضباط خلية الصقور في مديرية استخبارات […]

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