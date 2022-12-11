أول ناطحة سحاب

2022/12/11 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول المهندسون المعماريون الذين يقفون وراء برج كواي كوارتر في سيدني ، والذي حصل على لقب أفضل مبنى في العالم لعام 2022، إن ناطحة السحاب الأكثر خضرة هي تلك "الموجودة بالفعل".

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