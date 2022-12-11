تراجع قيود كورونا في الصين.. ترحيب اقتصادي ومخاوف من خسائر بشرية هائلة

2022/12/11 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت وتيرة تخلي السلطات الصينية عن القيود المشددة الخاصة بسياسة "صفر كوفيد"، وسط ترحيب اقتصادي، ومخاوف من احتمالية تفشي العدوى والتسبب في مزيد من الاضطرابات.

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