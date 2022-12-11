2022/12/11 | 12:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، 11 كانون الاول، 2022، عن ضبط...

ظهرت المقالة حكومة الديوانية تجامل الشركات وتلغي الغرامات التأخيربة المستحقة عليها أولاً على المسلة.

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