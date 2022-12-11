العراق ضمن قائمة الدول الأعلى نموا باقتصادها

2022/12/11 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت تقارير دولية أن تتصدر العراق والإمارات وقطر المنطقة كأفضل نمو اقتصادي خلال العام المقبل 2023.

ووفقا لتقرير أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست”، بعنوان “الشرق الأوسط آفاق 2023 “، فقد تم تصنيف دول مثل تركيا، والعراق، والإمارات وقطر ضمن أعلى توقعات التقرير نموا في اقتصادها العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن بلدا كالأردن يأتي “ضمن مناطق مطمئنة فيما يخص معدلات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط”.

وبينما صنف بلدا مثل لبنان كأعلى دول المنطقة في مستويات التضخم، حيث وصل فيها إلى 167%، لفت إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بأقل توقعات لمستوى التضخم ضمن اقتصادات المنطقة عند معدل 2.8%.

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