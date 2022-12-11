2022/12/11 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن العراق من مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز عالمياً، مشيرة إلى معدل الإصابات في البلاد منخفضة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، بحسب الإعلام الرسمي، إن “العوز المناعي (الإيدز) مرض موجود في جميع بلدان العالم، والعراق كان ولا يزال ضمن مناطق التوطن المنخفض بحسب التصنيفات الوبائية المعتمدة”.

وأضاف أن “العراق سجل زيادة بالإصابات تتماشى مع الزيادة السكانية لكن بالمقابل فإن معدلات الإصابة فيه منخفضة قياساً بدول العالم”، لافتاً إلى أن “مرض الإيدز ينتقل من خلال (الاتصال الجنسي) ونقل الدم ومشتقاته، واستخدام الأدوات الجارحة، وعمليات الوشم (التاتو) والحجامة عبر الآلات الملوثة”.

وتابع أن “أي آلة ملوثة تثقب الجلد من الممكن أن تكون ناقلة للمرض من شخص آخر والأمر لا يقتصر فقط على مرض الإيدز بل هنالك أمراض مشابهة تنتقل بالطريقة ذاتها كالتهاب الكبد الفيروسي”.

وأشار إلى أن “الجزء الأساسي في مواجهة خطر المرض هو التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين”، داعياً وسائل الإعلام إلى “مساندة الدوائر الصحية في نشر الثقافة عن كيفية انتقال هذه الأمراض للحد من انتشارها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق من مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق من مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).