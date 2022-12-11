النجف.. اعتقال 8 متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة وكريستال

2022/12/11 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في النجف الاشرف، اليوم الاحد، إلقاء القبض على 8 متهمين بتجارة المواد المخدرة في المحافظة.

وذكرت المديرية، أنه "بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات النجف الاشرف بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة تم إلقاء القبض على (8) متهمين وضبط بحوزتهم على حبوب مخدرة ومادة الكريستال وادوات تعاطي مختلفة الانواع واسحله نارية".

وأضافت أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم)".

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