الإعدام لتاجر مخدرات ضبطته القوات العراقية متلبساً على حدود سورية

2022/12/11 | 12:59 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على 14 ألف متاجر ومتعاط للمخدرات خلال 2022 (أرشيف/ فرانس برس)

أعلنت المحكمة الجنائية العليا في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، الحكم بإعدام تاجر مخدرات تم اعتقاله في وقت سابقاً متلبساً خلال عملية نقل مخدرات على الحدود الدولية للعراق مع سورية ضمن محافظة نينوى، فيما أكد مجلس القضاء ببيان منفصل آخر ضبط عدد من مهربي المخدرات وبحوزتهم كميات من مادة الحشيشة شمالي البلاد.

وقال بيان لرئاسة محكمة الجنايات المركزية في بغداد إن "حكماً بالإعدام صدر بحق مدان يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من دول الجوار إلى العراق".

وأشار البيان أيضاً إلى أنه "تم القاء القبض على المجرم في محافظة نينوى شمالي البلاد منطقة العبور (الحدود الدولية الفاصلة بين العراق وسورية) معترفاً بجريمته بكافة أدوار التحقيق".

ولم تشرح المحكمة مزيداً من التفاصيل، لكن مسؤولاً أمنياً في قيادة شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، قال لـ"العربي الجديد" إن المدان المحكوم تم اعتقاله على الحدود الفاصلة بين العراق وسورية، من جهة البعاج ـ دير الزور، التي تنشط فيها فصائل مسلحة موالية لنظام الأسد، من الجانب السوري، مضيفاً أن المنطقة تعتبر أبرز ممرات التهريب للمخدرات والمواد الممنوعة، إلى جانب معابر تهريب أخرى تشرف عليها من الجانب السوري قوات قسد ضمن محور الحسكة السورية وبلدة سنوني العراقية.

لافتاً إلى أن التحقيقات كشفت التعاون بين شبكة التاجر التي تم اعتقال ثلاثة منها حتى الآن وجميعهم عراقيون، وبين أعضاء فصائل مسلحة ناشطة في تلك المنطقة من المحور السوري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري وفصائل حليفة له".

في السياق ذاته أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على تجار مخدرات أثناء عملية التسلّم والتسليم، بناءً على قرارات قضائية مسبقة من محكمة تحقيق نينوى.

وذكر بيان للمجلس، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد نصب كمين محكم لمجموعة تعمل في تجارة المخدرات، تم إلقاء القبض على متهمين اثنين أثناء عملية التسلم والتسليم في الموصل الجانب الأيمن"، مشيراً إلى أن "المتهمين ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الحشيشة المخدرة تقدر بـ 8 كغم"، ولفت إلى أنه "تم تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفقاً للقانون".

والأسبوع الماضي، أكدت وزارة الداخلية العراقية اتساع آفة المخدرات في البلاد، معتبرة أنها تهديد رئيسي للأمن، مشيرة في بيان لها إلى إلقاء القبض على 14 ألف متاجر ومتعاط للمخدرات خلال العام الجاري 2022.

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق التي تصل بالغالب عبر الحدود من إيران وسورية، في ظل تعثر قوات الأمن بضبط الحدود، التي تمتد لمئات الكيلو مترات بين البلدين الجارين للعراق.

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