2022/12/11 | 13:00 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض: محاكم التفتيش بالقرون الوسطى اكثر عدالة من جـ،ـرائـ،ـم النظـ،ـام الايراني | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KYGs3mEnjbI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض: محاكم التفتيش بالقرون الوسطى اكثر عدالة من جـ،ـرائـ،ـم النظـ،ـام الايراني | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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