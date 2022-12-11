خبير: إيرادات ميناء الفاو في 2038 ستصل إلى 6 ترليونات دينار

2022/12/11 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن تصل إيرادات ميناء الفاو الكبير، إلى 6 ترليونات دينار في عام 2038.

وقال المرسومي، إنه "وفقاً للتقديرات التي نشرتها الشركة العامة للموانئ العراقية فإن الإيرادات المالية المباشرة لميناء الفاو في سنة الهدف عام 2038 أي بعد اكتمال المراحل الثلاث سيكون ترليوني دينار".

وأضاف المرسوي في حديثه لـ"المربد" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "فيما ستصل إيرادات القناة الجافة إلى 4 ترليون دينار، أي أن المجموع سيصل إلى 6 تريليونات دينار".

وتابع، أن "الوفورات التجارية والصناعية وعوامل الربط الأمامية والخلفية للميناء ستكون كبيرة جداً وخاصة لقطاعات النقل والمواصلات والتجارة والسياحة والإسكان والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية".

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