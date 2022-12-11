بلاسخارت تتفقد الاطفال المصابين بالسرطان في مستشفى تابعة للعتبة الحسينية في كربلاء (صور)

2022/12/11 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، الاحد، مؤسسة وارث

الدولية لعلاج الاورام -وهي مستشفى

تخصصي تعنى بمعالجة المصابين بالسرطان-

في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال

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