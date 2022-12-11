العراق والقمة العربية الصينية

2022/12/11 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر الموسوي

القمة لم يكن فيها اي عقد لاي اتفاق مع

الصين بقدر ما انها كانت بروتوكولية

وشكلية، حصدت فيها الرياض على اكبر

دعاية حينما اعطت رسالة لانها هي رقم

واحد بين الدول العربية وقادرة على ان

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