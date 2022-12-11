الأنواء الجوية: تساقط للأمطار واستقرار بدرجات الحرارة



الأنواء الجوية: تساقط للأمطار واستقرار بدرجات الحرارة
2022/12/11 | 13:13 - المصدر: المورد نيوز
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