2022/12/11 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص صرح النائب عن دولة القانون بهاء النوري ، اليوم الاحد ، بالذهاب الى المعارضة الشديدة اذ لم تثبت حقوق المحاضرين المجانيين .وقال النوري في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ : […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن دولة القانون يلوح بالذهاب للمعارضة الشديدة اذ لم تثبت حقوق المحاضرين المجانيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن دولة القانون يلوح بالذهاب للمعارضة الشديدة اذ لم تثبت حقوق المحاضرين المجانيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن دولة القانون يلوح بالذهاب للمعارضة الشديدة اذ لم تثبت حقوق المحاضرين المجانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).